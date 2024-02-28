На Сахалине завершено следствие по уголовному делу о растрате имущества с ущербом свыше 1 млн рублей  

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела о растрате имущества, возбуждённое в отношении генерального директора логистической фирмы в Южно-Сахалинске.
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