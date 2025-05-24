Марков: британские спецслужбы могут сбить самолет Путина по пути в Ватикан

Политолог объяснил, почему в Кремле отвергли Ватикан как площадку для переговоров с Украиной.Политолог Сергей Марков заявил, что предложение провести прямые переговоры глав государств России и Украины в Ватикане могут быть провокацией.
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