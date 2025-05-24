Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Таких друзей за х.. да в музей.Лаврова оскорбили...
  • Виктор Сидорчук
    Небесный Иерусалим (также Новый Иерусалим, Израиль 2.0, Новый Израиль) — проект, целью которого является образование ..."Официальная капи...
  • Dislike
    ИДЕТ ЗАЧИСТКА УКРАИНЫ. О проекте «НОВЫЙ..."Официальная капи...

Марков: британские спецслужбы могут сбить самолет Путина по пути в Ватикан

Марков: британские спецслужбы могут сбить самолет Путина по пути в Ватикан

Политолог объяснил, почему в Кремле отвергли Ватикан как площадку для переговоров с Украиной.Политолог Сергей Марков заявил, что предложение провести прямые переговоры глав государств России и Украины в Ватикане могут быть провокацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
ВСУ уже пытались сбить самолет Путина перепутав его с малайзийским самолетом.
Ответить
13 час.
наверх