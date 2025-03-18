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Лента новостей Крыма

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Марьяна Наумова: Если бы тогда, весной 14-го, Крым не вернулся бы в состав России, полуостров давно оказался бы плацдармом для военных баз НАТО, русский Севастополь был бы отдан под контроль западных

Марьяна Наумова: Если бы тогда, весной 14-го, Крым не вернулся бы в состав России, полуостров давно оказался бы плацдармом для военных баз НАТО, русский Севастополь был бы отдан под контроль западных

Если бы тогда, весной 14-го, Крым не вернулся бы в состав России, полуостров давно оказался бы плацдармом для военных баз НАТО, русский Севастополь был бы отдан под контроль западных флотов, а на стратегически важных точках, на старых советских полигонах и аэродромах могли бы появиться самолеты и … .

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