Марьяна Наумова: Если бы тогда, весной 14-го, Крым не вернулся бы в состав России, полуостров давно оказался бы плацдармом для военных баз НАТО, русский Севастополь был бы отдан под контроль западных

Если бы тогда, весной 14-го, Крым не вернулся бы в состав России, полуостров давно оказался бы плацдармом для военных баз НАТО, русский Севастополь был бы отдан под контроль западных флотов, а на стратегически важных точках, на старых советских полигонах и аэродромах могли бы появиться самолеты и … .