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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никишин не сыграет с «Торпедо» после колющего удара в матче с «Автомобилистом». Защитник СКА внесен в список травмированных

Защитник петербургского клуба не сыграет в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо», об этом сообщает «Матч ТВ».

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