Предыдушее: https://galaktika.mirtesen.ru/blog/43569622920/32-YA-Bog?utm. Они являются внутренним временем системы и одновременно выполняют роль часов по отношению к внешнему миру.
33 Я – Бог
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Предыдушее: https://galaktika.mirtesen.ru/blog/43569622920/32-YA-Bog?utm. Они являются внутренним временем системы и одновременно выполняют роль часов по отношению к внешнему миру.
Свежие комментарии