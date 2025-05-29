Сергей Собянин утвердил планы развития навигации в городском транспорте Москвы

К 2030 году более 90 станций метро оборудуют цифровыми указателями Президиум Правительства Москвы обсудил доклад Максима Ликсутова, заместителя мэра по транспорту и промышленности, о развитии транспортной навигации в городе.
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