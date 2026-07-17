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Царьград

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Джей Ди Вэнс отверг обвинения в торговле инсайдерской информацией

Джей Ди Вэнс отверг обвинения в торговле инсайдерской информацией

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг обвинения СМИ о том, что Иран предупреждал о злоупотреблении американскими переговорщиками Стивом Уиткоффым и Джаредом Кушнером инсайдерской информацией для финансовой выгоды.

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