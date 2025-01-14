Житель Пермского края два года расплачивался картой умершего родственника

В селе Карагай Пермского края иностранный гражданин осужден за кражу с банковской карты. По данным региональной прокуратуры, мужчина два года пользовался картой своего умершего родственника, распоряжаясь поступающими на банковский счет средствами по своему усмотрению.
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