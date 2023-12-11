СК: в Подмосковье по подозрению во взяточничестве задержаны 11 человек

В Подмосковье по подозрению во взятках в составе организованной группы задержаны 11 человек.Среди них два консультанта отдела при областном Минсоцразвития и один консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности, сообщили в СУ СК.
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