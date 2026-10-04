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Регионы России

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Президент США предлагает отказаться от перехода на зимнее время

Президент США предлагает отказаться от перехода на зимнее время

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил с инициативой отказаться от ежегодного перевода часов на зимнее время, указав на неудобства, которые эта практика создаёт для многих американцев.

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