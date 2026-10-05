Заявление Мерца по помощи Украине возмутило председателя АдГ Вайдель

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель возмутилась заявлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который отверг позицию немцев, выступающих против оказания помощи Украине.
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