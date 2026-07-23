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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Марнера: «Торонто» никогда не защищал Митча. Только его выделяли, когда команда проигрывала в каждом сезоне. Это забавно, хоккей – командная игра»

Даррен Феррис, агент нападающего « Вегаса » Митча Марнера , высказался касательно критики в адрес хоккеиста во время его выступлений за «Торонто».

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