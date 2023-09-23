Днем, 19 сентября, Баку начал «антитеррористические мероприятия локального характера» на территории Нагорного Карабаха (Арцаха).
Коридорная логика Баку
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
жиды, как нагло-скунсы лезут везде - сатанисты!
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13 час.
АТ
Александр Ткаченко
Но самое главное как они возмущаются на СПРАВЕДЛИВЫЙ холохост. Веками их жидов гнобят а толку нет как были говном так и живут. Надо советский дуст попробовать.
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13 час.
Вик Норд
Я ненавижу "мамедов",имел счастье с ними контактов,но желаю им удачи на полях сражений,и парада победы в Ереване,хачики ОБЯЗАНЫ ответить за ВСЁ...,люди у которых проблемы с исторической памятью,совестью,благодарностью в конце концов к России,за жизнь,суверенитет,государственность,просто ДОЛЖНЫ почувствовать на своей шкуре что же они натворили,за свой УМ,здравомыслие,и за своё предательство,и самих себя в том числе,своей республики...,вот когда Вы как хохлы юшкой кровавой захлебнётесь это и послужит уроком оставшимся в живых.
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5 час.
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