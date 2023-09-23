Коридорная логика Баку

Но самое главное как они возмущаются на СПРАВЕДЛИВЫЙ холохост. Веками их жидов гнобят а толку нет как были говном так и живут. Надо советский дуст попробовать.

Вик Норд

Я ненавижу "мамедов",имел счастье с ними контактов,но желаю им удачи на полях сражений,и парада победы в Ереване,хачики ОБЯЗАНЫ ответить за ВСЁ...,люди у которых проблемы с исторической памятью,совестью,благодарностью в конце концов к России,за жизнь,суверенитет,государственность,просто ДОЛЖНЫ почувствовать на своей шкуре что же они натворили,за свой УМ,здравомыслие,и за своё предательство,и самих себя в том числе,своей республики...,вот когда Вы как хохлы юшкой кровавой захлебнётесь это и послужит уроком оставшимся в живых.