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От хоккея к музыке и семи детям: как сложилась жизнь бас-гитариста Uma2rman Сергея Кристовского

От хоккея к музыке и семи детям: как сложилась жизнь бас-гитариста Uma2rman Сергея Кристовского

В девятнадцать лет спортивная карьера Сергея Кристовского завершилась из-за тяжелой травмы. Сегодня он известен как бас-гитарист и аранжировщик группы Uma2rman, а за пределами сцены воспитывает семерых детей от трех разных браков.

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