Цинциннати – Филадельфия Юнион где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 20 июня

В четверг, 20 июня, сыграют Цинциннати и Филадельфия Юнион в рамках МЛС (MLS). Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе TQL Stadium Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.