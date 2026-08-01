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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УЕФА может использовать против Инфантино план выхода из ФИФА, который Джанни сам разработал во время скандала с Блаттером в 2016-м

УЕФА рассматривает способы добиться ухода президента ФИФА Джанни Инфантино после скандала вокруг проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), сообщает The Telegraph.

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