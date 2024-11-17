С кем известный американский актер сравнил Трампа

Актер «Рокки» и «Рэмбо», 78-летний Сильвестр Сталлоне, «с восхищением» приветствует победу Дональда Трампа, «мифического персонажа», которого он сравнивает с первым американским президентом Джорджем Вашингтоном.
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