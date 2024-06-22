Минск: политики Запада ведут к развязыванию конфликта в Европе

Запада способствует развязыванию нового разрушительного конфликта в Европе, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович во время возложения цветов у монумента Победы в Минске по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, передает 22 июня агентство БелТА.