Минск: политики Запада ведут к развязыванию конфликта в Европе

Запада способствует развязыванию нового разрушительного конфликта в Европе, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович во время возложения цветов у монумента Победы в Минске по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, передает 22 июня агентство БелТА.
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