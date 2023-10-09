Наш народ любит совершать невозможное. СССР был настолько спаян железом и кровью Гражданской и Отечественной войн, что даже ЦРУ отчаялось разрушить его.
Нежный оскал дружбы народов. Право и справедливость
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
нельзя о Союзе, как о чем-то едином. было время революции с претензией на мiровую, было время построения социализма в отдельно взятой стране, было время сажать кукурузу, осваивать целину и писать книги, было время толерантности, как нечувствительности. продавался Союз, уставший от монотонности, потерявший движуху, как перспективу. это уже был не Союз времен И.Сталина, когда страна при всех сложностях развивалась и люди видели, что сегодня лучше, чем вчера, завтра будет еще лучше, но, главное, всем было ясно и понятно, куда летим. потеря этого движка, т.е. ответа на вопрос, куда летим, устранил Союз нерушимый, не позволяет и сегодня нормально развиваться. в отсутствии целеполагания начинается идейный разброд и шатания. это аксиома, голая физика, - если к системе не подводить внешнюю энергию, то она деградирует. человеческое общество требует не просто энергии, но и её направленности. иначе "лебедь, рак и щука..." ну и гордыня человеческая никуда не девается. учит нас Церковь, учит, что это первооснова всего греха, но кто же слушает. каждый суслик агроном. атомизируются, как очевидно, не только отдельно взятые индивиду, но и целые общества и даже страны. основа дурости понятна - все идиоты, один я умница... а то, что всё уже сказано и уже было под Луной, так это не про них. мы пойдем другим путем! каким? вот и наблюдаем пути, которые по сути своей лишь повторяют один путь "политической проституции" по В.Ленину, основанный на противоречии собственной гордыни и несамодостаточности. т.е. ложиться надо под кого-то, ибо несамодостаточность. а диалектика побоку. надо всего много здесь и сейчас, желательно с интересами... это только сильный по-настоящему и правильно воспитанный (читай - не забывший себя, свою историю, сохраняющий базовые ценности) способен протянуть руку, поделиться, простить. слабым этого не дано. их путь ложь, обман, безответственность. временщики они! пена!
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1 час.
Вячеслав Денисов
Очень умная и своевременная статья, глубоко анализирующая сущность национальной политики и СССР и современной России. К сожалению, опять, как и в развалившемся СССР, научные взгляды ура-патриотами воспринимаются в штыки. Тогда социология была провозглашена буржуазной наукой и нац.политика опиралась на заскорузлые марксистско-ленинские теории. Ныне же малограмотные «патриотические» крикуны вовсю стараются угодить режиму, который выстраивает нац.политику на основе обеспечивания наибольшего благоприятствования живоглотам, имеющим прямые связи с управленческой верхушкой, которым необходимы сверхприбыли от эксплуатации бесправных мигрантов. Потому и ныне рассчитывать на то, что правящие круги прислушаются к разумным или научным доводам, бесполезно!
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1 час.
ВЕ
Вера Елистратова
Автор, а Вы мастак заморочить мозги людям. Вы все перемешали в одну кучу и старались нас убедить в лояльности к завозу мигрантов в огромном количестве. Тут уж вы явно неправы. Ибо пока мигранты ехали постарше, кто ещё застал СССР, они были воспитанными, достаточно грамотным и правильно все понимал. Работали на совесть. Следующие были помоложе тоже ещё очень даже уважающими местное население. И нужно заметить. Что население к ним относилось хорошо. С пониманием друг друга. А вот начиная с 2018, 2019 гг поехали ещё моложе... И после пандемии приезжают совсем молодыеслабо образованные, не умеющие и не считающие нужным уважить законы местные и людей. Такое впечатление, что отъезжающим в Россию азиатских "специалистам" дают указивку, что нужно гнобить местное население, насиловать, убивать и т. Д. Если бы было по другому, то их правительства своих закононарушителей на на шей земле сами бы хотели забрать и наказать, хотя-бы для того, чтобы показать, что они хотят жить с Российским народом в дружбе. Ан нет. Этого не происходит... Вывод сам напрашивается... Каждый сделает свой.
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1 час.
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