Нежный оскал дружбы народов. Право и справедливость

СК

Сергей Ковалев

нельзя о Союзе, как о чем-то едином. было время революции с претензией на мiровую, было время построения социализма в отдельно взятой стране, было время сажать кукурузу, осваивать целину и писать книги, было время толерантности, как нечувствительности. продавался Союз, уставший от монотонности, потерявший движуху, как перспективу. это уже был не Союз времен И.Сталина, когда страна при всех сложностях развивалась и люди видели, что сегодня лучше, чем вчера, завтра будет еще лучше, но, главное, всем было ясно и понятно, куда летим. потеря этого движка, т.е. ответа на вопрос, куда летим, устранил Союз нерушимый, не позволяет и сегодня нормально развиваться. в отсутствии целеполагания начинается идейный разброд и шатания. это аксиома, голая физика, - если к системе не подводить внешнюю энергию, то она деградирует. человеческое общество требует не просто энергии, но и её направленности. иначе "лебедь, рак и щука..." ну и гордыня человеческая никуда не девается. учит нас Церковь, учит, что это первооснова всего греха, но кто же слушает. каждый суслик агроном. атомизируются, как очевидно, не только отдельно взятые индивиду, но и целые общества и даже страны. основа дурости понятна - все идиоты, один я умница... а то, что всё уже сказано и уже было под Луной, так это не про них. мы пойдем другим путем! каким? вот и наблюдаем пути, которые по сути своей лишь повторяют один путь "политической проституции" по В.Ленину, основанный на противоречии собственной гордыни и несамодостаточности. т.е. ложиться надо под кого-то, ибо несамодостаточность. а диалектика побоку. надо всего много здесь и сейчас, желательно с интересами... это только сильный по-настоящему и правильно воспитанный (читай - не забывший себя, свою историю, сохраняющий базовые ценности) способен протянуть руку, поделиться, простить. слабым этого не дано. их путь ложь, обман, безответственность. временщики они! пена!