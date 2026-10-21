Game 1 of the Atlanta Dream-Golden State Valkyries series was the most-watched WNBA Finals opener of all time, NBC Sports announced Wednesday.
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