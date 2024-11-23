"От тебя пахнет пловом": на просмотр знаменитого блокбастера согнали русских школьников под Челябинском

Avia.pro - СМИ В челябинском городе Канашево состоялся очередной эпизод национального образовательного сериала, где вместо математики, физики или реальных жизненных навыков школьникам выдали билеты на просмотр фильма "От тебя пахнет пловом".
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