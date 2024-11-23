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    От плова уже блевать хочется!"От тебя пахнет п...
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"От тебя пахнет пловом": на просмотр знаменитого блокбастера согнали русских школьников под Челябинском

"От тебя пахнет пловом": на просмотр знаменитого блокбастера согнали русских школьников под Челябинском

Avia.pro - СМИ В челябинском городе Канашево состоялся очередной эпизод национального образовательного сериала, где вместо математики, физики или реальных жизненных навыков школьникам выдали билеты на просмотр фильма "От тебя пахнет пловом".

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Комментарии
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ТН
Т Н
Мою Родину уничтожают. Видишь - и ничего не можешь сделать. Блдь❗️ Так горько от бессилия… 🥲
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4 час.
Алекс Сэм
Если власти этому потворствуют,то может быть к директору этой школы русская община в гости зайдёт?
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2 час.
Роман
От плова уже блевать хочется!
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1 час.

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