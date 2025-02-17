«Это не доллар упал, а рубль укрепился». Надолго ли?

Валютный рынок резко отреагировал на разговор президентов и ждёт от них новых сигналов Георгий Смирнов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Никита Масленников Николай Кульбака Впервые за пять месяцев курс доллара на международном рынке Форекс упал ниже отметки 90 рублей.