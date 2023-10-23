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Артистам ансамбля Кубаря вручили награды в День кубанского казачества

Артистам ансамбля Кубаря вручили награды в День кубанского казачества

На нем торжественно наградили артистов Государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Николая Кубаря» за вклад в развитие кубанского казачества, достижения в деятельности, способствующей возрождению и сохранению исторических, культурных и духовных традиций кубанского казачества и в честь празднования 327-ой годовщины Кубанского казачьего войска и Дня кубанского казачества.

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