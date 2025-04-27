«Токсичная женственность у руля ЕС. Урсула фон дер Ляйен становится заложницей. Дипломаты требуют ее ухода», — швейцарское издание Die Weltwoche пишет, что в ЕС начали требовать отставки председателя Еврокомиссии.
«Она токсичная»: в ЕС начали требовать отставки фон дер Ляйен
Комментарии
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Eduard
Только дошло?
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15 час.
Eduard
Америкпнцы травили мир короновирусом,а их подельники из Европы и Ляен делали лекарства от него и продавалиВ итоге 20 мпллионов нет, Это много больше чем унесла война на Украине а 12 лет.Думаете кого-то из лабораторий или европейцев арестовали? Никого!
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15 час.
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