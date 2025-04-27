Eduard

Америкпнцы травили мир короновирусом,а их подельники из Европы и Ляен делали лекарства от него и продавалиВ итоге 20 мпллионов нет, Это много больше чем унесла война на Украине а 12 лет.Думаете кого-то из лабораторий или европейцев арестовали? Никого!