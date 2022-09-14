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Россия озвучила Западу единственный способ реабилитироваться за кражу украинского зерна

Россия озвучила Западу единственный способ реабилитироваться за кражу украинского зерна

Запад должен предоставить данные о доставке украинского зерна в нуждающиеся регионы. Только так зарубежным государствам удастся реабилитировать себя после обвинений в краже продовольствия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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