Нацбанк Украины улучшил макропрогноз на 2023 год

Нацбанк Украины (НБУ) существенно улучшил текущий макроэкономический прогноз, при этом аналитики банка подсчитали, что общий объем полученной Киевом в этом году иностранной помощи достигнет порядка $45 млрд.
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