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Нацбанк Украины улучшил макропрогноз на 2023 год

Нацбанк Украины улучшил макропрогноз на 2023 год

Нацбанк Украины (НБУ) существенно улучшил текущий макроэкономический прогноз, при этом аналитики банка подсчитали, что общий объем полученной Киевом в этом году иностранной помощи достигнет порядка $45 млрд.

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