Группа "Фаэтон" из Приморья пробилась на радио "Шансон Плюс"

Завершился конкурс от радио "Шансон Плюс", где приз — бесплатная ротация песни. Обладателем номинации "Симпатия слушателей" стала группа "Фаэтон" из Приморья, чья песня "Приморская девчонка" теперь будет в ротации радио в течение пяти месяцев, сообщает ИА UssurMedia.
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