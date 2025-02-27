Еще шесть новосибирских районов захотели стать муниципальными округами

В Новосибирске на прошедшей сегодня, 27 февраля, сессии депутатов Законодательного собрания рассматривался один из важнейших вопросов: о проекте закона Новосибирской области «Об объединении муниципальных образований и наделении вновь образованных муниципальных образований статусом муниципального округа и внесение изменений в отдельные законы Новосибирской области».
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