В США миллиардер очень советует «не делать ставки» против Илона Маска

В 2000-е годы Кремниевая долина не слишком воспринимала бизнесмена Илона Маска всерьез. Его компании, автомобильная Tesla и ракетная SpaceX, считались «безумными» проектами, как заявил его деловой партнер, миллиардер Питер Тиль, в интервью для Business Insider.