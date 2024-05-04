В яслях у богов
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В яслях у богов

1 563 подписчика

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РАССВЕТ

РАССВЕТ

«Церковь бросает обвинение всему мыслящему миру за его поклонение Змию.  Все человечество воскуряло благовония ему или же побивало его камнями.

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