Эсминцы Японии. Часть пятая. В тени старших братьев

﻿﻿Статья скучная, но игнорировать небольшие эсминцы второго класса нельзя. Хотя мы рассмотрели все корабли класса «Морской эсминец» Императорского флота Японии периода Второй мировой войны, было бы ошибкой не акцентировать внимание на кораблях класса «Эсминец II класса» (Destroyer).