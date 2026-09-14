Трамп дал Зеленскому по рукам за «русскую нефтянку», но ВСУ продолжают гадить — новые атаки на регионы РФ

В ночь на 14 сентября Сочи снова стал объектом атаки — пять человек пострадали в городе после налета украинских БПЛА, среди них есть ребёнок Роман Злобин Фото: Александр Река/ТАСС Обломки БПЛА повредили в Сочи три частных дома, а также упали ещё на трёх адресах, в том числе рядом с нежилым зданием, тоннелем и во дворе частного дома.