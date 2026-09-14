БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 627 подписчиков

Трамп дал Зеленскому по рукам за «русскую нефтянку», но ВСУ продолжают гадить — новые атаки на регионы РФ

Трамп дал Зеленскому по рукам за «русскую нефтянку», но ВСУ продолжают гадить — новые атаки на регионы РФ

В ночь на 14 сентября Сочи снова стал объектом атаки — пять человек пострадали в городе после налета украинских БПЛА, среди них есть ребёнок Роман Злобин Фото: Александр Река/ТАСС Обломки БПЛА повредили в Сочи три частных дома, а также упали ещё на трёх адресах, в том числе рядом с нежилым зданием, тоннелем и во дворе частного дома.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым