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Новости экономики России

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Доллар дорого заплатил за ошибку ФРС

Если бы Джером Пауэлл знал, что знает сейчас, он бы снизил ставки несколько дней назад. EY Parthenon называет июльское заседание FOMC встречей упущенных возможностей, а Moody's утверждает, что снижения стоимости заимствований на 25 б.

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