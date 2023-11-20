Китайская компания Vivo и Cariad, дочерняя компания VW, создают совместную лабораторию с для изучения интеграции смартфонов и автомобилей

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Партнерство Cariad China с китайской компанией Vivo происходит в то время, когда китайские потребители все больше ценят удобство подключения своих смартфонов к электромобилям, что даже побудило некоторых производителей электромобилей, включая Nio, войти в сферу производства телефонов.