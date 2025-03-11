Sport Diario: Салах может перейти в «Барселону» летом

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах предложил свои услуги испанской «Барселоне». По данным Diario Sport, представители египетского футболиста уже связалась с руководством «Барселоны» и предложили им рассмотреть возможность приглашения клиента.
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