Snowtown, Australia, serial killer to be released on parole

An Australian serial killer will be released on parole after 26 years in prison. The South Australian Parole Board decided to release him on parole .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым