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Snowtown, Australia, serial killer to be released on parole

An Australian serial killer will be released on parole after 26 years in prison. The South Australian Parole Board decided to release him on parole .

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