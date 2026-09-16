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Царьград

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Росавиация запросила для России более 100 самолётов «Байкал» к 2035

Росавиация запросила для России более 100 самолётов «Байкал» к 2035

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российским авиакомпаниям требуется более 100 самолётов ЛМС-901 «Байкал» до 2035 года.

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