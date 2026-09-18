Мосгоризбирком сообщил о кибератаках на систему ДЭГ

Выборы депутатов Государственной Думы проходят в Москве с 18 по 20 сентября 2026 года. Избирательные участки будут открыты с 08.
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