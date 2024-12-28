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С-500 "Прометей": новая угроза для самолетов НАТО по версии Military Watch

С-500 "Прометей": новая угроза для самолетов НАТО по версии Military Watch

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