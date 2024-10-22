🏠Стандартная ипотека на «вторичку» становится всё менее доступной для людей Средняя ставка по банкам – в районе 22%, рассказала директор агентства недвижимости, жилищный юрист Алёна Морозова.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏠Стандартная ипотека на «вторичку» становится всё менее доступной для людей Средняя ставка по банкам – в районе 22%, рассказала директор агентства недвижимости, жилищный юрист Алёна Морозова.