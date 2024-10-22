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test mazurok

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🏠Стандартная ипотека на «вторичку» становится всё менее доступной для людей Средняя ставка по банкам – в районе 22%, рассказала директор агентства недвижимости, жилищный юрист Алёна Морозова.

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