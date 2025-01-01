Путь сбудется: где необычно провести Рождество

Отправиться в гости к Деду Морозу или в резиденцию Кыш Бабая, посмотреть на северное сияние или китов — это одни из множества необычных туров, в которые россияне могут отправиться на новогодних каникулах и на Рождество.
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