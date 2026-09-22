Девять комбайнов на страже урожая: депутат ЗС посетил эффективное агропредприятие региона

В Иркутской области идет уборочная кампания: заготовка зерновых, кормовых культур на зиму. Глава комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области Сергей Гомбоев посетил несколько агропредприятия региона, чтобы отследить ход уборочной кампании на территориях.