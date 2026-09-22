Девять комбайнов на страже урожая: депутат ЗС посетил эффективное агропредприятие региона

В Иркутской области идет уборочная кампания: заготовка зерновых, кормовых культур на зиму. Глава комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области Сергей Гомбоев посетил несколько агропредприятия региона, чтобы отследить ход уборочной кампании на территориях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 500 мигрантов выд...
- В Ангарске мужчин...
- EV Россия завершила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым