США вызывают журналистов The New York Times в суд из-за публикаций о безопасности самолёта Трампа

Группа журналистов американского издания The New York Times получила повестки в суд по делу, связанному с публикациями, в которых ставится под вопрос безопасность нового президентского самолёта Дональда Трампа.
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