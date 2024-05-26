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В Казахстане прошло открытие памятника первому министру обороны

В Казахстане прошло открытие памятника первому министру обороны

На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные чиновники.В городе Акколь состоялось торжественное открытие памятника первому министру обороны постсоветского Казахстана, Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову, приуроченное к столетию со дня его рождения.

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