G20 ждет распад

В Нью-Дели с 9 по 10 сентября пройдет саммит «большой двадцатки» (G20: Австралия, Аргентина, Бразилия, Британия, Германия, ЕС, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Корея, ЮАР, Япония).