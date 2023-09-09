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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

G20 ждет распад

В Нью-Дели с 9 по 10 сентября пройдет саммит «большой двадцатки» (G20: Австралия, Аргентина, Бразилия, Британия, Германия, ЕС, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Корея, ЮАР, Япония).

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