В Британии выяснили, что Путин больше всех заботится о своей нации

Закон и ПорядокПолитикаВ Британии выяснили, что Путин больше всех заботится о своей нации Британский блогер Дэвид Беллами решил выяснить, для кого из мировых лидеров интересы своей нации находятся на первом месте.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр РожковЭто его подписчики так думают. Но ведь известно, в том числе и из российских СМИ. что у иностранцев не верное представление о России. Вот уж нашли истину в последней инстанции. Лучше бы у россиян спросили.Комментировать
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