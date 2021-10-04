Закон и Порядок

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В Британии выяснили, что Путин больше всех заботится о своей нации

В Британии выяснили, что Путин больше всех заботится о своей нации

Британский блогер Дэвид Беллами решил выяснить, для кого из мировых лидеров интересы своей нации находятся на первом месте.

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Александр Рожков
Это его подписчики так думают. Но ведь известно, в том числе и из российских СМИ. что у иностранцев не верное представление о России. Вот уж нашли истину в последней инстанции. Лучше бы у россиян спросили.

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