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Бывший завод Volvo в Калуге планирует запустить производственную линию в четверг

Группа "Промышленные инвестиции" закрыла сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks, работавшего в Калуге, 23 ноября 2023 года и теперь АО "Автомобильное моторное общество" намерено в ближайший четверг, 14 декабря, запустить производственную линию.

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