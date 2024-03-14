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Овечкин при 2:7 с «Эдмонтоном»: передача, 7 бросков и нейтральная полезность за 20:17

Овечкин при 2:7 с «Эдмонтоном»: передача, 7 бросков и нейтральная полезность за 20:17

Нападающий «Вашингтона» сделал передачу в матче против «Эдмонтона» (2:7). Теперь на счету Александра Овечкина 49 (18+31) баллов в 61 игре сезона НХЛ.

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