КРЫМ ДОМА

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С паршивой овцы хоть шерсти клок: Зеленский отменит бандеровскую дату?

С паршивой овцы хоть шерсти клок: Зеленский отменит бандеровскую дату?

На днях, как известно,  Зеленский внес в Верховную Раду целый ворох законопроектов, рассчитанных на пиар-фейерверк в СМИ и множество самых противоречивых реакций – от полного неприятия одних до полного восторга других.

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