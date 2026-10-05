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Новости Тамбова

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Турклуб "Державинский" завершил два похода первой категории сложности

Турклуб "Державинский" завершил два похода первой категории сложности

Маршруты двух походов турклуба "Державинский" пролегали от Тамбова до Моршанска, а общая протяжённость каждого составила более ста километров.

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